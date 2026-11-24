وبحسب الكتاب الصادر عن أمانة السر العام في ، والمؤرخ في 14 تشرين الثاني 2026، فإن الموافقة تضمنت تشكيل الكلية على أن يكون موقعها في الأشرف، مع توجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.وتهدف الكلية إلى استقطاب الطلبة المتميزين وأصحاب الأفكار العلمية المبتكرة، وإعداد ملاكات هندسية متخصصة في مجالات منظومات الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاتصالات العسكرية الحديثة.ويمثل استحداث الكلية خطوة نحو تطوير التعليم الهندسي العسكري واحتضان الطاقات العلمية الشابة، وربط المعرفة بالتطبيق بما يلبي احتياجات القوات المسلحة ويواكب التطورات التقنية في المجالات الدفاعية الحديثة.