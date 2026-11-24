وأفادت الهيئة في بيان، "بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ حضورياً بحقّ المُدان؛ لقيامه بأخذ مبلغٍ ماليٍّ من أحد المُواطنين لقاء تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أحد المتهمين".وأضافت "إنَّ المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلَّة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، ومحضر الضبط والأوراق التحقيقيَّة التي أعدَّتها الهيئة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرار الحكم بحقّ المُدان؛ استناداً إلى أحكام قرار (المنحلّ) رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري تمكُّن ملاكاتها من الإطاحة بمُدير مركز شرطة أحداث ، وضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة؛ لقاء تنفيذ أمر قبضٍ وتفتيشٍ صادرٍ بحقّ أحد المُتَّهمين.