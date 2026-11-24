وقال ، خلال مؤتمر صحافي، إن الحركة تقف مع أي جهد حكومي جاد لمكافحة الفساد، لكنها ترفض محاولات تكميم الأصوات التي شاركت في «طوفان الأقصى»، مؤكداً أن مكافحة الفساد يجب ألا تتحول إلى تصفية حسابات.وأضاف أن الحركة ستتحرك تجاه المدعو عد ، على خلفية اتهامات وجهها إلى النجباء بشأن عائدية الأرض محل القضية، مبيناً أنها ستتوجه إلى الجهات الحكومية المختصة لعرض الوثائق والتفاصيل المتعلقة بملكية الأرض.وأشار الرفاعي إلى أن الحركة تثمن تحركات القضاء العراقي، وتدعو إلى عرض القضية بشفافية، عارضاً ما قال إنها مخاطبات رسمية مع الجهات البلدية وشعبة الزراعة، تضمنت أن الأرض تقع ضمن محرمات الدفاع، وأن تلك الجهات لا تملك صلاحية تأجيرها أو منحها.وأكد أن الحركة ستقدم ما لديها من وثائق إلى الجهات المعنية، داعياً إلى الفصل في القضية وفق الإجراءات القانونية والوقائع المثبتة.وفي وقت سابق من اليوم، اعلن النائب ، ان خرق الأنبوب النفطي يقع بأرض تابعة لحركة النجباء.وقال في مقطع فيديو تابعته ، ان "وسائل الإعلام تداولت خبرا عن التجاوز على الانبوب النفطي الستراتيجي الناقل للنفط من الى حديثة والذي يمر بناحية الحيدرية بالنجف"، مبيناً أنه "بادر إلى تسليم شقيقه حسين بعد علم العائلة بصدور أمر قبض بحقه".وأضاف أن "شقيقه الآخر كان في رحلة علاجية قبل الحادث بثلاثة أيام، نافياً هروبه"، مشيراً إلى أن "موقع الخرق يقع خارج حدود الأرض الزراعية العائدة لشقيقه، وفقاً للخرائط الجوية".وأوضح أن "الأرض التي تسلمها شقيقه تبعد نحو 25 كيلومتراً عن محل سكن العائلة، فيما يقع موقع التجاوز ضمن أرض تابعة لحركة النجباء والعقود الزراعية المجاورة لها"، بحسب قوله.وتابع أن "قوات أمنية تنتشر على طول الطريق الفاصل بين موقع الخرق والأرض الزراعية"، لافتاً إلى أن "شقيقه تسلم الأرض قبل 15 يوماً وكان يعتزم استخدامها لأغراض زراعية".وكان أعلن، السبت الماضي، تفكيك شبكة لتهريب النفط في ، تضم مسؤولاً محلياً وشقيقه وثمانية منتسبين في القوات الأمنية، معظمهم من الضباط.وفي السياق، دخلت قوة أمنية مشتركة ، مساء السبت، لتنفيذ أوامر قبض بحق رئيس في مجلس المحافظة وشقيقه النائب الحسناوي، على خلفية اتهامات بالتورط في تهريب النفط، فيما سلّم حسين علي الحسناوي، الشقيق الأكبر لهما وأمير قبائل بني حسن العام، نفسه إلى القوات الأمنية.يُشار إلى أن محافظة النجف تضم محطة تقوية للخط النفطي الاستراتيجي الذي ينقل النفط الخام من البصرة باتجاه المحافظات الشمالية وصولاً إلى .