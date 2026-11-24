وذكر المصرف في بيان، "نعلن في استكمال منح الدفعة الأولى من الوجبة العاشرة من السلف الإلكترونية للمتقاعدين الذين اكتملت إجراءات طلباتهم".واضاف البيان، "نواصل إنجاز بقية طلبات الوجبة العاشرة واستكمال إجراءات المنح تباعاً، وفق الضوابط المعتمدة".