وجاء في وثيقة للهيئة "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، المعدل بموجب الأمر رقم (100) لسنة 2004، وبناءً على تقرير الرصد في (دائرة التنظيم الإعلامي) المختصة لدى هذه الهيئة، المتضمن مخالفة مقدم برنامج (بوضوح مع محمد جبّار) للحلقة التي بُثت في 19/11/2026، الساعة (9:00) مساءً، والتي عُدّت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة تحديداً في المادة الآتية:- (الباب الثاني/ المادة 4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".واضافت الوثيقة "وعليه تقرر توجيه تحذير مقدم البرنامج (محمد جبّار)، بضرورة الالتزام بالضمانات المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة، مع حذف المخالفة والمشار إليها أعلاه".