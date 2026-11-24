أعلنت خلية ، الثلاثاء، عن رصد تهريب للنفط من حقل بمحافظة .

وقال رئيس الخلية الفريق وفق الإخبارية، "اللجنة التحقيقية رصدت 18 خرطوماً في حقل صفية شمالي لتعبئة النفط في الشاحنات وتهريبه". وأضاف "محافظون منحوا موافقات مخالفة لتصدير النفط خارج ". وشهد العراق مؤخراً، تحقيقات بشأن تهريب للنفط في وكركوك وصلاح الدين والنجف ونينوى، أصدرت قرارات بإعفاء قيادات محلية وأمنية وإحالة آخرين للقضاء.