وكشف التقرير، "مسارات تهريب النفط العراقي من والسليمانية إلى وأفغانستان ومن فيشخابور إلى ".

وأضاف "صور الأقمار الاصطناعية تكشف تحميل النفط الخام في صهاريج بموقع شركة DNO في فيشخابور خارج منظومة التصدير الحكومية".

وشهد مؤخراً، تحقيقات بشأن تهريب للنفط في شمال وكركوك وصلاح الدين والنجف ونينوى، أصدرت قرارات بإعفاء قيادات محلية وأمنية وإحالة آخرين للقضاء.

أدناه نص الوثائق..