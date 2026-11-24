قرر ، الثلاثاء، تكليف اللواء رئيساً لهيئة المنافذ الحدودية.

وقال المصدر في حديث لـ ، "القائد العام للقوات المسلحة يكلف اللواء رئيساً للمنافذ الحدودية بدلا من الفريق ".

وأضاف "تم تكليف العميد صاحب الجياشي، قائدا لشرطة بالوكالة".

وكان قرر، اليوم الثلاثاء، إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي من منصبه.