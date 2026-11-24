أعلنت ، الثلاثاء، عن تفكيك 6 شبكات إجرامية تستغل النساء والأطفال في التسول.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد محمد علي الحسون في بيان، "تواصل جهودها الأمنية والاستخبارية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتسوّل المنظّم، وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وذلك بتوجيه ".

وأضاف البيان "في هذا الإطار، تعمل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق ، على تكثيف الجهد الاستخباري والميداني وتعزيز عمليات الرصد والتحري لكشف هذه الشبكات وملاحقة القائمين عليها".



ولفت البيان "تمكنت مفارز ، خلال عام 2026، من تفكيك ست شبكات إجرامية كانت تستغل النساء والأطفال، من خلال تدريبهم على أساليب التسوّل ودفعهم إلى ممارسته بصورة منظّمة، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة".