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الداخلية تعلن تفكيك 6 شبكات تستغل النساء والأطفال في التسول
محليات
2026-11-24 | 14:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
4 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، الثلاثاء، عن تفكيك 6 شبكات إجرامية تستغل النساء والأطفال في التسول.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد محمد علي الحسون في بيان، "تواصل
وزارة الداخلية
جهودها الأمنية والاستخبارية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتسوّل المنظّم، وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وذلك بتوجيه
وزير الداخلية
ياسر المالكي
".
وأضاف البيان "في هذا الإطار، تعمل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق
فلاح شغاتي
، على تكثيف الجهد الاستخباري والميداني وتعزيز عمليات الرصد والتحري لكشف هذه الشبكات وملاحقة القائمين عليها".
ولفت البيان "تمكنت مفارز
مديرية مكافحة الاتجار بالبشر
، خلال عام 2026، من تفكيك ست شبكات إجرامية كانت تستغل النساء والأطفال، من خلال تدريبهم على أساليب التسوّل ودفعهم إلى ممارسته بصورة منظّمة، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة".
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