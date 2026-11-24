أعلن الدفاع المدني في ، عن السيطرة على تسرب لغاز الكلور من مشروع ماء في المحافظة.

وقال الدفاع المدني في بيان، "تمكن فريق الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، التابع لمديرية الدفاع المدني، من السيطرة على حادث تسرب محدود لغاز الكلور داخل إحدى الأسطوانات في مشروع ماء الجبيلة، وسط مركز ".

وأضاف البيان "جرت عمليات المعالجة والتأمين بإشراف مباشر من مدير دفاع مدني محافظة العميد لفتة؛ حيث اتخذت الفرق المختصة الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف التسرب وتأمين الموقع بالكامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار تذكر".