- محلي

أعلنت ، اليوم الاربعاء، عن المباشرة بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تمت المباشرة بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي أعتبارا من اليوم الاربعاء".