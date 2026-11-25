وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن إدارة السجن استضافت وفداً من التعاوني، وأقامت ورشة توعوية تضمنت شرحاً تفصيلياً لآلية عمل السوار الإلكتروني وطريقة ربطه بالبطاقة المصرفية، فضلاً عن توضيح كيفية شحنه واستخدامه وإجراء الحوالات المالية من خلاله.وأضافت أن الورشة شهدت الإجابة عن استفسارات ذوي النزلاء بشأن الخدمة وآليات الاستفادة منها.وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة العدل لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتوظيف في تقديم الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات المالية وتوفير وسائل إلكترونية آمنة داخل المؤسسات الإصلاحية.