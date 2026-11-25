الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مُديريَّة تحقيق ، الذي انتقل إلى منطقة المعارض الجديدة في الجانب الأيسر من مدينة ، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة تنفيذ الموصل الثانية، والإطاحة بهما بكمينٍ محكمٍ، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبطهما بتسلُّم مبالغ من المال من أحد الأشخاص؛ لقاء تسليمه عجلةً قامت الدائرة ببيعها بموجب إضبارةٍ تنفيذيَّـةٍ.وأضافت إنَّ المُتَّهمين سبق لهما تسلُّم مبالغ ماليَّة دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، مُوضحةً أنَّه تمَّ عرضهما أمام قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.