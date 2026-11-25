وقال المصدر لـ ، ان "عمليات تهريب النفط مستمرة عبر منفذ غير اصولي وغير رسمي شمال والذي يقع تحت سيطرة الاقليم امنياً".واشار الى "المنفذ يسمى منفذ وهو مختلف عن منفذ الوليد الموجود بالانبار".