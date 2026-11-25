وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات وبناء على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيأة، المتضمن مخالفة مقدم برنامج (مع في التي بثت في ٢٠٢٦/١١/٢٣ ، الساعة (١٠:٠٠) مساء، والتي عدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة، تقرر تحذير مقدم البرنامج السيد ، بضرورة الالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة".وشددت على "ضرورة حذف الفقرة المخالفة من الحلقة المشار إليها".