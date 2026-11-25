وقال القائم بالأعمال العراقي في بيان، "تأتي هذه الجهود بعد أن أعلنت السفارة أنها تتقصى مصير أعداد من المهاجرين المفقودين الذين انقطعت اخبارهم" .واضاف الصحاف، أن "الجهود الاستثنائية للسفارة كشفت عن مصيرهم وأستقبلتهم في مبناها وشرعت باجراءات اثبات رعويتهم ومنحهم جوازات المرور استعدادا لاعادتهم طوعيا إلى عائلاتهم".وكشف الصحاف أن والصحية والقنصلية تقدم للمهاجرين فور وصولهم مبنى السفارة.واتم "ننسق مع السلطات المتخصصة في لاستكمال عودتهم الطوعية".