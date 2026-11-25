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نفذت ، بالتعاون مع القوات الأمنية، حملة لإزالة التجاوزات في سوق صنعة، وفتح الشوارع المغلقة منذ أكثر من 20 عاماً، بتوجيه من ، وإشراف وكيل الأمانة للشؤون البلدية علي كامل.

وشملت الحملة رفع التجاوزات وإعادة فتح الطرق أمام حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب تهيئة موقع بديل للباعة، بهدف تنظيم نشاطهم التجاري ومنع تأثيره في انسيابية الحركة العامة.



وذكرت أمانة أن الحملة تأتي ضمن جهود إنهاء الاختناقات المرورية، وتسهيل وصول الطلبة إلى المدارس، وإعادة تنظيم المنطقة وتحسين واقعها الخدمي والعمراني.