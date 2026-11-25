وقال المصدر إن عملية الاعتقال جاءت على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة تلك الاتهامات أو الجهة التي نفذت عملية القبض.وكان وزير النقل قد قرر، خلال منتصف العام الجاري، سحب يد للشركة العامة لموانئ ، وتكليف بديل عنه بإدارة الشركة وكالةً.وبحسب كتاب يحمل توقيع وزير النقل، اطلعت عليه وكالة ، فإن الوزير قرر سحب يد «فرحان محيسن غضيب الفرطوسي»، وتكليف « العكيلي» بتمشية أعمال لموانئ العراق وكالةً طوال مدة سحب اليد أصولياً.ولم يتضمن المصدر تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات القانونية اللاحقة لاعتقال الفرطوسي في القاهرة.