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أعلن محافظ ، ، تنظيم تظاهرة جماهيرية غداً عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً في حديقة المدينة قرب ، بمشاركة مختلف الشرائح والمكونات والقوى السياسية ومنظمات .

وقال خوشناو إن التظاهرة جاءت بطلب من ممثلي فئات اجتماعية مختلفة، مؤكداً استكمال الاستعدادات الأمنية ومنح الترخيص اللازم لتنظيمها، ومعرباً عن أمله في مشاركة جماهيرية واسعة.



ووصف المحافظ التظاهرة بأنها ستكون «الأكبر»، مشيراً إلى أنها تهدف إلى دعم وحماية أرضه.