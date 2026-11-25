وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير العدل ، ووزير والبحث العلمي حيدر بهاء ، ووزير التربية ، وقعوا محضر تعاون مشترك لتوسيع فرص التعليم للنزلاء والمودعين في الأقسام الإصلاحية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث".وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من مواصلة تحصيلهم العلمي وتنمية قدراتهم، بما يساعدهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع.وبحسب البيان، تتضمن الاتفاقية موافقة على افتتاح مراكز امتحانية وصفوف دراسية داخل الأقسام والدور الإصلاحية، فضلاً عن فتح مدارس متوسطة وإتاحة التعليم المسرّع للإناث والذكور في دور الأحداث، بما يتيح لهم استكمال مسيرتهم التعليمية وفق مستوياتهم الدراسية والضوابط المعتمدة، إلى جانب العمل على افتتاح مراكز للتعليم الجامعي داخل الأقسام الإصلاحية.وأكد وزير العدل أهمية تهيئة البيئة المناسبة لاستمرار البرامج التعليمية، وتذليل المعوقات الإدارية واللوجستية، وتعزيز التنسيق مع الجهات التربوية والجامعية، بما يضمن تنفيذ هذه البرامج وفق متطلبات الأمن والنظام داخل المؤسسات الإصلاحية.وشدد شواني على ضرورة إيلاء الأحداث المودعين عناية خاصة، من خلال توفير فرص التعليم والتأهيل والرعاية النفسية والاجتماعية، بما يسهم في حماية مستقبلهم وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع بصورة إيجابية.وأشار البيان إلى أن وزير العدل أعرب عن تقديره لوزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، لدعمهما اعتماد البرامج التعليمية ضمن متطلبات الإصلاح والتأهيل في المؤسسات الإصلاحية الخاصة بالكبار والأحداث، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم يمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء الإنسان وتعزيز أمن المجتمع واستقراره.