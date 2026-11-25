أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بأن مركز شرطة في تسلم عاملة تحمل الجنسية الغانية حاولت افتعال محاولة انتحار.

وقال المصدر في حديث لـ ، "مركز شرطة الجعيفر يستلم موقوفة عاملة تحمل الجنسية الغانية تسكن مجمع كانت تعمل مع بلوكر".

وأضاف المصدر "تم ايداعها شؤون الاقامة لاغراض اجراءات تسفيرها"، كاشفا أن "العاملة حاولت افتعال محاولة انتحار والهروب وحسب المعلومات تعاني من اضطرابات نفسية".