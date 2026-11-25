وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تم إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني إلى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص (الموازي) وفق المقاعد الشاغرة للسنة الدراسية 2027/2026".واضافت ان "التقديم سيكون لخريجي السنة الدراسية 2026/2025 حصرا، فيما تؤكد أن قبول الطالب السابق ضمن قنوات المركزي، أو المباشر أو المسائي أو يلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن قناة التعليم الموازي ولا يحق له العودة إلى قبوله السابق".وبينت الوزارة ان "التقديم الإلكتروني عبر تطبيق منصة (قدم) أو بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) ويستمر الى غاية يوم السبت الموافق 2026/11/28".