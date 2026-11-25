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إطلاق استمارة التقديم إلى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص (الموازي)
محليات
2026-11-25 | 10:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
172 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
اعلنت
وزارة التعليم العالي
، اليوم الاربعاء، عن إطلاق استمارة التقديم إلى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص (الموازي).
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تم إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني إلى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص (الموازي) وفق المقاعد الشاغرة للسنة الدراسية 2027/2026".
واضافت ان "التقديم سيكون لخريجي السنة الدراسية 2026/2025 حصرا، فيما تؤكد أن قبول الطالب السابق ضمن قنوات
القبول
المركزي، أو المباشر أو المسائي أو
الأهلي
يلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن قناة التعليم الموازي ولا يحق له العودة إلى قبوله السابق".
وبينت الوزارة ان "التقديم الإلكتروني عبر تطبيق منصة (قدم) أو بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) ويستمر الى غاية يوم السبت الموافق 2026/11/28".
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