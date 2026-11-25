أغلنت ، عن إخماد حريق وإنقاذ مواطنين في شمالي .

وقالت المديرية في بيان، "تمكنت فرق ، بقيادة ميدانية مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء ، من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق (مول تجاري) مخصصة لتجارة الملابس في قرب باب المراد، مع إنقاذ عدد من المواطنين المحاصرين داخل المبنى دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف البيان "استنفرت المديرية 15 فرقة إطفاء تخصصية بكامل طواقمها ومعداتها الفنية، معززة بعجلات السلم الهيدروليكية ذات الارتفاعات الشاهقة لمكافحة النيران من المحاور العلوية".

وتابع البيان "نجحت الفرق في تطويق الحادث وعزل النيران لمنع امتدادها إلى الأبنية التجارية الملاصقة، عبر تطبيق تكتيكات التبريد والعزل الحراري للحد من مخاطر انتقال اللهب بالحمل أو الإشعاع الحراري، فضلاً عن السيطرة على الأحمال الحرارية العالية الناتجة عن احتراق المنسوجات والمواد سريعة الاشتعال".