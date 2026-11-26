وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني، وبإشراف ميداني مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي ، تمكنت من السيطرة الكاملة وإخماد حريق اندلع داخل مول "جوهرة ", في قرب باب المراد".واضافت ان "النيران اندلعت في الطابقين الثاني والثالث من المبنى التجاري، حيث يضم الطابق الثاني مطعماً، فيما يحتوي الطابق الثالث على محال لبيع الملابس، مما استدعى استنفاراً سريعاً لفرق الإطفاء والإنقاذ للحد من توسع النيران إلى بقية أجزاء المول".واكدت ان "عمليات الاقتحام والإنقاذ التي نفذتها الفرق التخصصية اسفرت عن إجلاء وإنقاذ 40 مواطناً كانوا عالقين داخل المبنى"، لافتة إلى انه "تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في موقع الحادث، ونقل ثلاث حالات حرجة على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن أحد المصابين فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصابته".وتابعت المديرية "نجاح فرقها في إنهاء الحادث وتحقيق الإخماد التام للنيران بمهنية عالية، رغم التحديات الميدانية وصعوبة الحركة الناتجة عن تجمهر المواطنين في محيط موقع الحادث"، موضحة انه "تم فتح تحقيق رسمي واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وإجراء الكشف الفني لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق".