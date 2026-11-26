وجاء ذلك في إطار محاكمة 47 فرنسيا نُقلوا من إلى العام الماضي.كما حُكم على متهمَين فرنسيَّين آخرَين بالسجن 15 عاما بتهم مماثلة، بينما أُرجئ الحكم على عشرة أشخاص آخرين إلى موعد لاحق.