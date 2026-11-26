وقال مدير بيئة المحافظة، زيد شلاكة، إن المسطح المائي لا تتجاوز مساحته 500 ، ويقع في بركة صغيرة معزولة عن المسطح الرئيسي لبحر ، على طريق .وأوضح أن التفسيرات الأولية لتغير اللون تشير إلى احتمال وجود بكتيريا محبة للملوحة تنتج صبغات ملونة، أو أكاسيد الحديد بتركيزات عالية، لافتاً إلى أن المياه غير ملائمة للسباحة والاستحمام بسبب الروائح الكريهة وضحالتها، بحسب .من جانبه، أعلن فريق بحثي من أخذ عينات من المياه وإخضاعها للفحوصات، مبيناً أن النتائج الأولية أظهرت وجود كائنات مجهرية متحملة للملوحة، فيما تتواصل التحاليل لتحديد أنواعها وتركيبها الكيميائي بدقة.وأشار الفريق إلى أن ارتفاع الملوحة وتركيز الكائنات المجهرية قد يرتبطان بتبخر المياه وقلة الأمطار ومصادر التغذية منذ شهر آب الماضي.وأكدت أن منطقة مدرجة ضمن المحميات البيئية الطبيعية منذ عام 2021، وأن لن تسمح بإقامة منشآت أو استثمارات تتعارض مع نظام المحميات.