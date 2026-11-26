وذكر ، في بيان، أن الأحكام صدرت بحضور وكلاء المدانين وممثلين عن لدى .وأضاف أن إجمالي عدد المحكومين في هذه القضية ارتفع إلى 26 مداناً فرنسياً، تسلمتهم السلطات العراقية من شمال شرق ، فيما تولت الأولى التحقيق في الملف بدعم من للتعاون القضائي الدولي، الذي أسهم في تدقيق الأدلة والوثائق قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.وأشار البيان إلى أن الأحكام صدرت وفقاً للمادة الرابعة/1، وبدلالة المادة الثانية/1 و3 من رقم 13 لسنة 2005، واستناداً إلى المادة 132/1 من قانون العقوبات.