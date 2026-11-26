وقال الحمداني في كتابه إن غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، منح مجالس المحافظات صلاحيات الإشراف والمتابعة على الخطط الأمنية المحلية، فضلاً عن رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.وأشار إلى أن بعض التشكيلات ذات الصفة الاتحادية تتجاوز، بحسب وصفه، صلاحيات الحكومة المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وعرقلة عمل مجالس المحافظات.وخصّ الحمداني بالذكر الجديد، متهماً إياه بعدم إبداء التعاون والتنسيق مع حكومة المحلية، وعرقلة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة، والتعامل مع الحكومة المحلية وكأن قيادة العمليات جهة أعلى منها.وأكد أن وجود في المحافظة يرتبط بظروف أمنية خاصة، مشدداً على ضرورة مراعاة خصوصية عملها والتزامها بالمهام الموكلة إليها، والعمل بالتنسيق مع المحافظة ومجلسها ولجنتها الأمنية وبقية التشكيلات الأمنية الاتحادية.وطالب الحمداني بتوجيه قائد عمليات بغداد إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع مجلس المحافظة، والالتزام بحدود الواجبات الموكلة إليه والعمل بروح الفريق الواحد، أو اتخاذ قرار باستبداله.