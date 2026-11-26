وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "حسب توجيهات قائد القوة البحرية اللواء البحري الركن ماهر فاضل مهدي، تواصل تشكيلات وقطعات قيادة القوة البحرية واجباتها اليومية في تأمين المياه الإقليمية وحماية الثروات الوطنية ومكافحة التهريب، وفي هذا السياق، نفّذت قوة من قيادة قاعدة البحرية، مكونة من الزورقين السريعين نوع ديفندر وبإسناد من زورق الدورية، واجب تفتيش القطع البحرية والمناطق المشبوهة ضمن المياه الإقليمية العراقية، وأسفر الواجب عن اعتراض وضبط ساحبتين بحريتين متجاوزتين على المياه الإقليمية مع أفراد طواقم الساحبتين البالغ عددهم (8) عراقيين وأجانب الجنسية".وتابعت انه "أظهرت نتائج التفتيش وجود كميات من مادة وقود (زيت الغاز) ومعدات يُشتبه باستخدامها في عمليات تهريب الوقود على متن الساحبتين".وتابعت انه "جرى اقتيادهما إلى مرسى قوة حماية ميناء الكبير، وتسليم طواقمهما إلى مركز شرطة الفاو، والتحفظ على الساحبتين لاستكمال الإجراءات القانونية والأصولية بحقهما".