وأوضحت الهيئة أنَّ الفريق الأول تولَّى مهمَّة التحقيق في المبالغ الماليَّة المصروفة للحُرَّاس المدنيّين المُنسَّبين لحماية الأنابيب النفطيَّة التابعة لشركة في مُحافظة ، والبالغ عددهم (٣١٥٠) ثلاثة آلافٍ ومائةٍ وخمسين حارساً، في ضوء المعلومات التي تُشير إلى عدم وجودهم على أرض الواقع.وأضافت إنَّ الفريق الثاني شرع بمهمَّة التدقيق والتحقيق في ملفّ الإجازات الممنوحة من قبل المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة في والمعادن لجميع معامل الأكسدة والتصفية والأسفلت، والتحقُّق من مدى قانونيَّة إجراءات منح تلك الإجازات.ولفتت الهيئة إلى أنَّ تأليف الفريقين جاء بناءً على توصيات اللجنة المُؤلَّفة من قبل العامّ للقوَّات المُسلَّحة، المُكلَّفة بالتحقيق في ملفّ تهريب النفط من إلى خارج ، مُشيرةً إلى تشديد رئاسة الهيئة على ضرورة إنجاز أعمال الفريقين بالسرعة القصوى، وإحالة نتائج التحقيقات إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق المقصرين.