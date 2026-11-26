وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن التوجيه يشمل دوائر والكتاب العدول ورعاية القاصرين والتنفيذ، وذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مديري الدوائر العدلية لمتابعة تنفيذ البرنامج الوزاري الخاص بتطوير البنى التحتية.وأوضحت أن الخطوة تهدف إلى تقليل تكاليف الإيجارات الناتجة عن استئجار بنايات متفرقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري.وأكد شواني ضرورة اعتماد بنايات حديثة مطابقة للمواصفات المطلوبة، وتوفير متطلبات العمل وبيئة ملائمة للمراجعين، بما يسهل إنجاز معاملاتهم ويرتقي بجودة الخدمات العدلية.