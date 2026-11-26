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الزيدي: هناك من يريد زج أبناء شعبنا الكردي بأزمة التهريب لحماية نفوذه
محليات
2026-11-26 | 09:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
249 شوهد
اكد رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الخميس، ان هناك من يريد زج أبناء شعبنا الكردي بأزمة التهريب لحماية نفوذه.
وذكر مكتب
الزيدي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح الزيدي، استقبل ممثلي الكتل الكردستانية الثلاث المتحالفة في
مجلس النواب
الذي ضم؛ رئيس كتلة تيار الموقف الوطني ريبوار كريم، ورئيس كتلة
الاتحاد الكردستاني
مثنى أمين
نادر، ورئيس كتلة العدل الإسلامية أحمد
حمه رشيد
، والوفد المرافق لهم".
واشار الى انه "جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد بمختلف مجالاتها، وأهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية والوطنية، من أجل تعزيز الاستقرار ودعم العمل الحكومي الخاص بتنفيذ الخطط والبرامج التنموية والخدمية".
وأوضح، أن "هناك من يريد زج أبناء شعبنا الكردي في أزمة تهريب النفط، من أجل حماية نفوذه وأمواله وحساباته الخاصة من الملاحقة القانونية، وتذهب واردات الإقليم إلى جماعات معينة ولا توزع على الشعب العراقي، وأن تظل حدود البلد مليئة بالثغرات، لذلك فإن جيشنا الذي يضم كل المكونات سيتواجد على الحدود وليس داخل المدن، وأن الحكومة تتفهم خصوصية الإقليم الذي تشكل بنضال الشعب الكردي وتضحياته".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها، القائم على حفظ الأمن وإنفاذ سلطة الدولة والقانون في جميع أنحاء
العراق
، استناداً لصلاحياتها الدستورية والقانونية"، مشدداً على "أنه لا تراجع عن خطط حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وملاحقة التهريب وحفظ الثروات الوطنية لأبناء الشعب العراقي الكريم، بكل أطيافه المتآخية".
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