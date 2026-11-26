وبحسب وثائق صادرة من ، القاضي ، في كتاب رسمي مؤرخ في 24 تشرين الثاني 2026، حصلت ، أن "رئاسة بعد إجراءها الكشف الموقعي بتاريخ 22-11-2026 من قبل رئيس محكمة استئناف وقاضي تحقيق المختص بنظر دعاوى الامن الوطني ودعاوى تهريب النفط ومشتقاته ونائب امام المحكمة ومختصين من شعبة البحوث والسيطرة النوعية في المنتجات النفطية / فرع وبالتنسيق مع قائد عمليات الانبار وبمرافقة قوة من المهمات الخاصة ومفرزة من الشرطة القضائية حيث تم الوصول الى الطريق الرابط بين وبحيرة وبموازة المنطقة الحامضية للاطلاع على المعامل في تلك المنطقة لوحظ وجود ثمانية معامل اثنان منها تختص في انتاج الاسفلت المؤكسد احدها عائد الى شركة اعالي الفرات للمقالع والاسفلت".ادناه الوثائق :