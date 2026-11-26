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وقفة تضامنية في نينوى لاجراءات الزيدي في منع التهريب
محليات
2026-11-26 | 08:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
0 شوهد
شهدت
محافظة نينوى
، اليوم الخميس، تظاهرات كبيرة تأييداً للإجراءات الحكومية التي اتخذها رئيس
مجلس الوزراء
، علي فالح
الزيدي
، لمكافحة تهريب النفط وضبط المنافذ الحدودية وبسط سلطة الدولة.
واكد المشاركون أن "حقوق أهالي
نينوى
ليست للمساومة، وإن مطالبنا تتمثل في ضمان الحقوق وليس الحصول على المناصب السياسية"، مؤكدين "دعم أبناء المحافظة للإجراءات الحكومية الرامية إلى مكافحة تهريب النفط وضبط المنافذ الحدودية".
وأضافوا أن "أبناء نينوى يؤيدون خطوات رئيس
مجلس الوزراء
والحكومة في بسط سلطة الدولة وفرض سيادة القانون وحماية الثروات النفطية والمنافذ الحدودية في المحافظة".
وأشاروا إلى أن "
محافظة نينوى
تضم سبع
وحدات
إدارية توجد فيها
آبار
نفطية، وقد آن الأوان لوقف عمليات التهريب وهدر المال العام"، مشدداً على أن "الدستور هو المرجعية في معالجة الملفات الخلافية".
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح
الزيدي
وجه بجملة من القرارات والإجراءات حول تهريب النفط في
شركة نفط الشمال
منها ان تتولى قيادةُ قواتِ الحدودِ غلقَ المعابرِ غيرِ الرسميةِ ضمنَ الحدودِ الدوليةِ مع دولِ الجوارِ، ومن ضمنِها المعابرُ في إقليمِ كردستانَ
العراق
، والإيعازُ إلى وزارةِ الدفاعِ بان تتولى ألويةُ الاهتمامِ المشتركِ (الأولُ – الثاني) غلقَ الطرقِ النيسميةِ كافةً بين محافظاتِ (ديالى – صلاحِ الدينِ – كركوكَ – نينوى) وإقليمِ كردستانَ العراق.
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