واكد المشاركون أن "حقوق أهالي ليست للمساومة، وإن مطالبنا تتمثل في ضمان الحقوق وليس الحصول على المناصب السياسية"، مؤكدين "دعم أبناء المحافظة للإجراءات الحكومية الرامية إلى مكافحة تهريب النفط وضبط المنافذ الحدودية".وأضافوا أن "أبناء نينوى يؤيدون خطوات رئيس والحكومة في بسط سلطة الدولة وفرض سيادة القانون وحماية الثروات النفطية والمنافذ الحدودية في المحافظة".وأشاروا إلى أن " تضم سبع إدارية توجد فيها نفطية، وقد آن الأوان لوقف عمليات التهريب وهدر المال العام"، مشدداً على أن "الدستور هو المرجعية في معالجة الملفات الخلافية".يذكر ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح وجه بجملة من القرارات والإجراءات حول تهريب النفط في منها ان تتولى قيادةُ قواتِ الحدودِ غلقَ المعابرِ غيرِ الرسميةِ ضمنَ الحدودِ الدوليةِ مع دولِ الجوارِ، ومن ضمنِها المعابرُ في إقليمِ كردستانَ ، والإيعازُ إلى وزارةِ الدفاعِ بان تتولى ألويةُ الاهتمامِ المشتركِ (الأولُ – الثاني) غلقَ الطرقِ النيسميةِ كافةً بين محافظاتِ (ديالى – صلاحِ الدينِ – كركوكَ – نينوى) وإقليمِ كردستانَ العراق.