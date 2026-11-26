وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " اعلنت اليوم الخميس، نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء، في الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية للقناتين (القبول العام - المباشر) للسنة الدراسية 2027/2026".واوضحت ان "النتائج تضمنت قبول (8647) طالباً ضمن القبول العام وقبول (208) طالبا ضمن القبول المباشر".وبينت أنه "بإمكان الطالب معرفة نتيجة القبول عبر تطبيق (منصة قدم) والضغط على نتائج القبول/ التثبيت".