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حاول ادخالها بعبوات غذائية.. احباط محاولة تهـريب مخـدرات بحزة مسافر أجنبي
محليات
2026-11-26 | 10:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
73 شوهد
اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، احباط محاولة تهـريب مخـدرات، والاطاحة بمسافر أجنبي حاول تمرير نحو كيلوغرام من مـادة الكريـستال المخـدرة عن طريق اخفاءها داخل عبوات للمواد الغذائية.
وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "بإشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبناءً على معلومات استخبارية استباقية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاسـتخبارات والتحقيقات الاتحادية، مـن ضبط مسافر أجنبي بحوزته 1 كيلو غرام من مـادة الكريـ.ـستال المخـ.ـدرة، أثناء محاولته إدخالها إلى البلاد عبر منفذ الشلامجة الحدودي".
وتابعت، انه "جاءت العملية بعد المتابعة والتحري الدقيق للمسافر، إذ عُثر على المواد المخـ.ـدرة مخبأة بطريقة احترافية تمويهية داخل أربعة علب بلاستيكية تحـتوي على مادتي الدبس والراشي، بقصد إخفائها عن أنظار الجهات الأمنية، وبعد فحصها تبيّن أنها مادة الكريـ.ـستال المخـ.ـدرة".
ولفت الى انه "لدى استنطاق المتهم اعترف صراحةً بالتهمة الموجهة له، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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