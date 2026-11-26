وقال المصدر، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته ، إن "قوات حرس الحدود أبلغتنا اليوم بقرار إغلاق منفذ بشته الحدودي"، مبيناً أن "القوات أكدت صدور قرار الإغلاق من العاصمة ، وأن دورها يقتصر على تنفيذ الأوامر الصادرة إليها".وأضاف أن "هناك توقعات بإغلاق منفذ شوشمي الحدودي أيضاً خلال الأيام المقبلة".ولم يوضح المصدر أسباب قرار الإغلاق أو المدة المحددة لاستمراره.