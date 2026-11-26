أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإصابة رجل وزوجته بحادث دهس جنوبي .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "اصابة رجل وزوجته برضوض وكسور عندما كانوا يستقلون دراجة نارية، حيث اقدم على دهسهم منتسب منسوب الى حماية الشخصيات حماية وزير التربية اثناء الواجب".

وأضاف المصدر "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب واعتقال الداهس كاجراءات اصولية".