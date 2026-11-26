وقال المُتحدّث الرسمي لوزارة التربية كريم السيّد في بيان، "تتابع ، باهتمام بالغ، تسجيل حالات الإصابة بمرض السحايا بين عدد من طلبتنا في ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المحلية المختصة، حرصاً على سلامة الطلبة والملاكات التربوية".

وأضاف البيان "في هذا الصدد، وجّه وزير التربية للتربية في بمتابعة الإجراءات المتخذة، والتعاون التام مع دائرة والجهات ذات العلاقة، للوقوف على الحالات المسجلة ومتابعة الوضع الصحي للطلبة، واتخاذ التدابير والصحيّة اللازمة، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة وملاكاتنا التعليمية".