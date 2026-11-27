وقال القبانجي خلال خطبة الجمعة، إن "ملف تهريب النفط هو الملف الساخن اليوم في ، وقد تطور من تهريب الأفراد إلى تهريب المحافظات إلى تهريب الإقليم".وأكد "ضرورة الملاحقة القضائية لهذا الملف، سواء على مستوى الأفراد أو المحافظات أو الإقليم"، لافتا إلى "اننا نضم صوتنا إلى مبادرة ، التي حظيت بموافقة الرئاسات الثلاث، والداعية إلى عقد حوار وطني لحل الأزمة الدستورية بين والإقليم".وتابع أن "التعامل مع ملف المتورطين من الأفراد يجب أن يتم عبر التحقيق وأخذ مجراه القانوني، وبالمساواة بين جميع الأفراد والمحافظات، من دون تفرقة أو تمييز"، مشدداً على أن "العدل والحق فوق الجميع".وفي الشأن الداخلي، أشار القبانجي إلى "ما وصفه بالأرقام الواردة في البيانات الرسمية بشأن الأموال المستردة من الفساد المالي، مبيناً أن العراق استرد تريليونين و682 ألف مليار دينار، إلى جانب 781 مليون دولار".ودعا إلى "مواصلة ملاحقة ملفات الفساد، ووضع خطة لصرف الأموال المستردة والاستفادة منها ضمن الموازنة ، التي قال إنها تبلغ 211 تريليون دينار سنوياً".أما بشأن الشأن المحلي، فتطرق القبانجي إلى إعلان الجهات المختصة إغلاق منفذ ، مؤكداً "ضرورة مراجعة ما وصفه بالتفريط بمصالح العراقيين، والاستجابة للضغوط الأجنبية المتعلقة بمعاداة وفرض الحصار عليها، باعتبارها دولة جارة للعراق".وفي الشأن الإقليمي، دعا القبانجي ومنظمة العالم الإسلامي إلى "التدخل في الصراع بين وأنصار الله، والعمل على إيقاف ما وصفه بالنزيف الدموي والدمار الذي يستنزف ثروات العالم الإسلامي".