وذكر بيان للوزارة انها "اطلقت استمارة التقديم الإلكتروني إلى المقاعد الشاغرة في الجامعات والكليات الاهلية للسنة الدراسية 2027/2026"، مؤكدة أن "الفئات المشمولة بالتقديم تتضمن الطلبة الذين ليس لديهم قبول في التعليم الجامعي ، والطلبة المقبولون ضمن قناتي المركزي والتعليم الحكومي الخاص الصباحي في الجامعات الحكومية، والراغبون بالتقديم إلى الجامعات الأهلية، بالاضافة الى الطلبة غير المثبتين في أي قبول".ودعت الوزارة الطلبة المشمولين إلى "استثمار هذه الفرصة واستكمال إجراءات التقديم الى البوابة التي ستستمر الى غاية يوم الاحد الموافق 2026/11/29 الساعة 12 ليلا".