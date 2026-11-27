وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تم ضبط وإتلاف حمولة أربع شاحنات محملة بمادة البطاطا المنشأ في مركز ، بتاريخ 26 تشرين الثاني 2026، بعد ثبوت تلفها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".وتابعت، انه "جاءت عملية الضبط ضمن الإجراءات الرقابية المشددة التي تنفذها الملاكات الكمركية على البضائع الواردة إلى البلاد، حيث تم منع دخول الشحنات وإتلاف كامل حمولتها وفق الإجراءات الأصولية، بحضور ممثلين عن الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي".