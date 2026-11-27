وقال صحة ، علي الحداد، إن "نتائج الفحوصات المختبرية لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بمرض السحايا في المحافظة جاءت سالبة"، مؤكداً "عدم تسجيل إصابات مؤكدة ضمن الحالات الأخيرة".وتابع، ان "الوجبة الأخيرة من العينات أُرسلت إلى من قبل الدائرة، وأظهرت نتائج الفحوصات عدم الإصابة بالمرض".وأضاف الحداد أن "المحافظة تشهد شهرياً تسجيل حالات اشتباه بالسحايا، إلا أنها تُشخّص مبكراً، ما يسهم في السيطرة عليها"، مشيراً إلى "توفر كميات كافية من اللقاحات والأدوية الخاصة بالمرض".