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ضبط وإتلاف 120 طناً من صدر الدجاج المحظور الاستيراد في منفذ الوليد
محليات
2026-11-27 | 09:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
165 شوهد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط وإتلاف خمسة برادات محمّلة بـ120 طناً من مادة صدر الدجاج المحظورة الاستيراد، في منفذ
الوليد
الحدودي، بواقع 24 طناً لكل
براد
، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس الهيأة اللواء
حسن كاظم
العبودي.
وذكرت الهيئة في بيان، أن عملية الضبط جاءت استناداً إلى معلومات استباقية وردت إلى دائرة العمليات والخطط في مقرها، جرى التعامل معها فوراً قبل وصول الشاحنات إلى ساحة الكشف الكمركي والبدء بإجراءات ترويج معاملاتها.
وأضافت أن لجنة رقابية موسعة شُكّلت برئاسة مركز الكمرك وعضوية
مديرية المنفذ
والدوائر الساندة، من بينها شرطة الكمرك وجهازا المخابرات والأمن الوطني وشعبة الاستخبارات، فضلاً عن الحجر البيطري والمحجر الصحي.
وأوضحت أن اللجنة أجرت عمليات التدقيق والتحقق من المعلومات، وتأكدت من مخالفة الشحنة للتعليمات والضوابط النافذة، كون المادة من
المنتجات المحظورة
الاستيراد بموجب تعليمات وزارتي
الصحة
والزراعة، لتقرر إتلاف كامل الكمية أصولياً، بموجب محضر رسمي موقع من الجهات المعنية.
وأكدت الهيئة، استمرار إجراءاتها الرقابية والأمنية لمنع دخول المواد الغذائية المحظورة أو غير الصالحة، والتصدي لمحاولات إدخالها بطرق مخالفة، مشيرة إلى أهمية المعلومات الاستخبارية والاستباقية في حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء.
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