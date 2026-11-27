وذكرت الهيئة في بيان، أن عملية الضبط جاءت استناداً إلى معلومات استباقية وردت إلى دائرة العمليات والخطط في مقرها، جرى التعامل معها فوراً قبل وصول الشاحنات إلى ساحة الكشف الكمركي والبدء بإجراءات ترويج معاملاتها.وأضافت أن لجنة رقابية موسعة شُكّلت برئاسة مركز الكمرك وعضوية والدوائر الساندة، من بينها شرطة الكمرك وجهازا المخابرات والأمن الوطني وشعبة الاستخبارات، فضلاً عن الحجر البيطري والمحجر الصحي.وأوضحت أن اللجنة أجرت عمليات التدقيق والتحقق من المعلومات، وتأكدت من مخالفة الشحنة للتعليمات والضوابط النافذة، كون المادة من الاستيراد بموجب تعليمات وزارتي والزراعة، لتقرر إتلاف كامل الكمية أصولياً، بموجب محضر رسمي موقع من الجهات المعنية.وأكدت الهيئة، استمرار إجراءاتها الرقابية والأمنية لمنع دخول المواد الغذائية المحظورة أو غير الصالحة، والتصدي لمحاولات إدخالها بطرق مخالفة، مشيرة إلى أهمية المعلومات الاستخبارية والاستباقية في حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء.