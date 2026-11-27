الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بال 90
من
12:40 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: مشاة البحرية الأمريكية ستواصل انتشارها في الشرق الأوسط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-582438-639313853139066169.jpg
التربية تعتمد آلية جديدة لنماذج الأسئلة داخل القاعة الامتحانية
محليات
2026-11-27 | 09:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 شوهد
أعلن وزير التربية،
عبد الكريم عبطان
، التوجه نحو إجراء تغييرات في النظام الامتحاني خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى أن إجراءات الدخول الشامل والدور الثالث والمحاولات لن تتكرر في العام المقبل.
وقال عبطان، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: إن "كثرة الدخول الشامل والدور الثالث والمحاولات وغيرها من الإجراءات تؤثر في المستوى التعليمي، حتى بالنسبة إلى الطلبة المتفوقين"، مؤكداً "أهمية ترسيخ مبدأ المنافسة والتعامل مع الطلبة وفق معايير موحدة".
وأضاف أن "
وزارة التربية
تدرس مواكبة التطورات العالمية في مجالات
الذكاء الاصطناعي
والتحول الرقمي والتكنولوجيا من خلال تقليل الاعتماد على نظام الدخول الشامل والدور الثالث والمحاولات، واعتماد أنماط حديثة للأسئلة الامتحانية، بما يعزز مبدأ المنافسة بين الطلبة"، مبيناً أن "ذلك سينعكس على نمط الأسئلة الامتحانية وآليات إعدادها".
وأشار إلى "وجود تجربة في
إقليم كردستان
بشأن تعدد نماذج الأسئلة داخل القاعة الامتحانية الواحدة"، مؤكداً "توجه الوزارة إلى دراسة تطبيقها خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن إدخال الجانب الإلكتروني في الأسئلة الامتحانية بدلاً من الاقتصار على الأساليب التقليدية".
وأكد عبطان أن "الوزارة ستعمل بتفاني وإخلاص ومهنية في أداء مهامها، خدمة للعراق ولأبنائه من التلاميذ والطلبة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
المرور تعتمد آلية جديدة لتسجيل المركبات وتحويل ملكيتها
01:15 | 2026-09-07
التربية تحدد آلية تدقيق طلبات الانتساب
04:03 | 2026-10-27
الحوثيون يطلقون آلية جديدة لعبور البحر الأحمر
04:14 | 2026-11-07
التربية تشكل فريق عمل لمتابعة ادعاءات التلاعب بالدرجات الامتحانية
03:00 | 2026-11-14
وزارة
التربية
الذكاء الاصطناعي
عبد الكريم عبطان
إقليم كردستان
السومرية نيوز
وزارة التربية
سومرية نيوز
عبد الكريم
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الداخلية تبلغ مدرب الزوراء الإيراني علي رضا منصوريان بمغادرة العراق خلال 48 ساعة
رياضة
39.72%
05:37 | 2026-11-26
الداخلية تبلغ مدرب الزوراء الإيراني علي رضا منصوريان بمغادرة العراق خلال 48 ساعة
05:37 | 2026-11-26
الدفاع: قطعات الجيش تتحرك تنفيذا لأوامر وتوجيهات القائد العام
أمن
22.53%
12:58 | 2026-11-25
الدفاع: قطعات الجيش تتحرك تنفيذا لأوامر وتوجيهات القائد العام
12:58 | 2026-11-25
تصريح لترامب بشان تهريب النفط العراقي
دوليات
19.3%
05:23 | 2026-11-27
تصريح لترامب بشان تهريب النفط العراقي
05:23 | 2026-11-27
حريق في مول ببغداد وانقاذ 40 مواطنا
محليات
18.45%
00:35 | 2026-11-26
حريق في مول ببغداد وانقاذ 40 مواطنا
00:35 | 2026-11-26
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
ناس وناس
حافظ القاضي - الحلقة ١٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-26
ناس وناس
حافظ القاضي - الحلقة ١٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
الأكثر مشاهدة
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
علناً
قضية تهريب النفط - علناً م٥ - الحلقة ٢٠ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ تشرين الثاني ٤ كانون الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
Live Talk
فن التعامل في العلاقات الاجتماعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-26
ناس وناس
حافظ القاضي - الحلقة ١٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-26
ناس وناس
حافظ القاضي - الحلقة ١٧٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عندي مشكلة 25-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
طل الصباح
ورقة بيضة 25-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-25
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
عشرين
صولة الفساد.. موسم الهجرة إلى الشمال - عشرين م٥ - الحلقة ٨٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-24
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
استديو Noon
استديو نون 23-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-23
اخترنا لك
ضبط وإتلاف 120 طناً من صدر الدجاج المحظور الاستيراد في منفذ الوليد
09:35 | 2026-11-27
مدير عام المجاري يتفقد مشروع مجاري التون كوبري في كركوك ويوجه بتسريع الإنجاز
08:35 | 2026-11-27
إطلاق استمارة التقديم إلى المقاعد الشاغرة في الجامعات والكليات الاهلية
07:18 | 2026-11-27
القبانجي: تهريب النفط تطور من الأفراد إلى المحافظات والإقليم
05:50 | 2026-11-27
اجواء الشتاء تبدأ من الاحد.. ما سيحدث الاسبوع القادم
02:20 | 2026-11-27
إصابة رجل وزوجته بحادث دهس جنوبي بغداد
15:44 | 2026-11-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.