وقال عبطان، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "كثرة الدخول الشامل والدور الثالث والمحاولات وغيرها من الإجراءات تؤثر في المستوى التعليمي، حتى بالنسبة إلى الطلبة المتفوقين"، مؤكداً "أهمية ترسيخ مبدأ المنافسة والتعامل مع الطلبة وفق معايير موحدة".وأضاف أن " تدرس مواكبة التطورات العالمية في مجالات والتحول الرقمي والتكنولوجيا من خلال تقليل الاعتماد على نظام الدخول الشامل والدور الثالث والمحاولات، واعتماد أنماط حديثة للأسئلة الامتحانية، بما يعزز مبدأ المنافسة بين الطلبة"، مبيناً أن "ذلك سينعكس على نمط الأسئلة الامتحانية وآليات إعدادها".وأشار إلى "وجود تجربة في بشأن تعدد نماذج الأسئلة داخل القاعة الامتحانية الواحدة"، مؤكداً "توجه الوزارة إلى دراسة تطبيقها خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن إدخال الجانب الإلكتروني في الأسئلة الامتحانية بدلاً من الاقتصار على الأساليب التقليدية".وأكد عبطان أن "الوزارة ستعمل بتفاني وإخلاص ومهنية في أداء مهامها، خدمة للعراق ولأبنائه من التلاميذ والطلبة".