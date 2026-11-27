وقال المصدر لـ ، إن "طفلين بعمر 10 سنوات توأم توفيا إثر غرقهما في حفرة مملوءة بمياه آسنة قرب مدرسة الجوادين في منطقة وسط ".وتابع، ان "الحفرة تعود لإحدى الشركات المحلية العاملة في تنفيذ مشروع بالمنطقة".