وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "جهوداً حثيثةً بذلتها دائرة الاسترداد فيها، بالتعاون والتنسيق مع رئاسة الادّعاء العامّ وجهاز المخابرات الوطني ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة وسفارة جمهوريَّة في القاهرة وبمتابعة رئيس والجهود القضائيَّة والأمنيَّة والدبلوماسيَّة في عملية الاسترداد، تكلَّلت باسترداد المُتَّهم الهارب (فرحان الفرطوسي)، المُدير العامّ السابق للشركة العامَّة لموانئ العراق"، مُشيرةً إلى "جلبه مخفوراً عبر الدوليّ؛ تمهيداً لمثوله أمام القضاء".وأضافت إنَّ "التهمة المُوجَّهة إلى المُتَّهم تعود إلى خلفيَّة استغلاله لوظيفته خلال مدَّة تولّيه منصب المُدير العامّ للشركة العامَّة لموانئ العراق، إحدى تشكيلات ".وتابعت إنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطّلاعه على الأدلَّة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، وفي مُقدّمتها تقرير مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقرير دائرة الوقاية في الاتحاديَّة، وجدها كافيةً ومُقنعةً لتوجيه التهمة إليه وفق أحكام المادَّة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فأصدر مذكرة قبضٍ وتفتيشٍ بحقه".