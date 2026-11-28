وقال في بيان ورد لـ "تحت شعار ( حبّ الوطن من الإيمان ).. ندعو المؤمنين أعزّهم الله بعزه لاحياء شعيرة ( صلاة الجمعة)، وذلك بإقامتها موحدة لجميع محافظات في الجمعة القادمة، وفي (ساحة التحرير) في العاصمة الحبيبة بشرط بقاء سبعة أحدهم الإمام في مناطق صلوات الجمعة في كل منطقة تقام فيها الجمعة".واضاف "هبوا لإحياء شعيرتكم وهبوا حباً لوطنكم وهبوا لإتمام مشروع الإصلاح ودعمه كي نرى ثمار الإصلاح فيعلو الإصلاح ويندثر الفساد والفاسدون والمهربون في كل شبر من أرض الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".وتابع "ليبقى العراق آمناً سالماً من كل احتلال ومن كل مليشيا ومن كل فاسد وفساد".