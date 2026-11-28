وقال الفريق معن في بيان تابعته ، انه "تم تسجيل (11,166) طلباً جديداً لتسجيل أسلحة المواطنين خلال المدة من 20 ولغاية 27 تشرين الثاني 2026 ضمن الإجراءات المتواصلة التي تنفذها لتنظيم حيازة الأسلحة وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة".وبين، أن "العاصمة تصدرت أعداد الطلبات إذ سجلت قيادة شرطة بغداد (1,817) طلباً، فيما سجلت قيادة شرطة بغداد الكرخ (1,377) طلباً تلتها بـ(992) طلباً ثم بابل بـ(845) طلباً والأنبار بـ(804) طلبات والبصرة بـ(800) طلب".وأضاف، أن "بقية الطلبات توزعت على قيادات الشرطة في محافظات وصلاح الدين وكركوك وواسط والديوانية وميسان والمثنى والنجف الأشرف ونينوى وكربلاء ، وفق الأعداد المسجلة لدى كل قيادة".وأشار إلى أن "هذه الأرقام تعكس استمرار العمل الميداني والإداري لتنفيذ مشروع تنظيم حيازة الأسلحة وتعزيز مشاركة المواطنين في إنجاحه بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون ودعم جهود الدولة في حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد".