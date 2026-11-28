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بعد التجاوزات.. حملة على الجزر في بغداد
محليات
2026-11-28 | 01:57
Alsumaria Tv
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304 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أكدت أمانة
بغداد
، اليوم السبت، أن مكافحة ظاهرة الجزر العشوائي في العاصمة مسؤولية مشتركة بين الأمانة ووزارات الزراعة والصحة والبيئة والداخلية.
وقال المتحدث باسم أمانة
بغداد
، عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "مكافحة هذه الظاهرة تستند إلى المادة (52) من
قانون الصحة
الحيوانية رقم (32) لسنة 2013، والمادة (3) من
قانون تنظيم
ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 المعدل، اللتين تنظمان عمليات الذبح داخل المجازر المخصصة وتحت الإشراف البيطري".
وأضاف أن "المسؤوليات تتوزع بين الجهات المعنية بحسب اختصاصاتها القانونية، إذ تتولى
وزارة الزراعة
، ممثلة بدائرة البيطرة، الرقابة البيطرية وفحص الحيوانات واللحوم وضبط المخالفات، فيما تتولى
وزارة الصحة
، من خلال فرق الرقابة الصحية، مراقبة محال القصابة وسلامة اللحوم واتخاذ الإجراءات الصحية بحق المخالفين".
وأوضح أن "
وزارة البيئة
تختص بمتابعة التلوث الناجم عن مخلفات الذبح العشوائي، بينما تتولى
وزارة الداخلية
إسناد الحملات الميدانية وتنفيذ الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى أن "دور أمانة بغداد يتمثل في إزالة التجاوزات على الشوارع والأرصفة والأماكن العامة، ورفع المخلفات، وإسناد الجهات الرقابية المختصة في أداء مهامها".
ولفت إلى أن "الأمانة نفذت، على مدى السنوات الماضية، حملات ميدانية واسعة أسفرت عن إزالة العديد من مواقع الجزر العشوائي، فضلاً عن مكافحة ظاهرة الرعي العشوائي داخل العاصمة، ومصادرة أعداد كبيرة من الأغنام والمواشي المخالفة وبيعها بالمزايدة العلنية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وأكد "استمرار الحملات والإجراءات الميدانية ضمن حدود الصلاحيات القانونية للأمانة"، مشدداً على "ضرورة تكامل أدوار جميع الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة والمظهر الحضاري للعاصمة بغداد".
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