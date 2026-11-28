وقال المتحدث باسم أمانة ، عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مكافحة هذه الظاهرة تستند إلى المادة (52) من الحيوانية رقم (32) لسنة 2013، والمادة (3) من ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 المعدل، اللتين تنظمان عمليات الذبح داخل المجازر المخصصة وتحت الإشراف البيطري".وأضاف أن "المسؤوليات تتوزع بين الجهات المعنية بحسب اختصاصاتها القانونية، إذ تتولى ، ممثلة بدائرة البيطرة، الرقابة البيطرية وفحص الحيوانات واللحوم وضبط المخالفات، فيما تتولى ، من خلال فرق الرقابة الصحية، مراقبة محال القصابة وسلامة اللحوم واتخاذ الإجراءات الصحية بحق المخالفين".وأوضح أن " تختص بمتابعة التلوث الناجم عن مخلفات الذبح العشوائي، بينما تتولى إسناد الحملات الميدانية وتنفيذ الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى أن "دور أمانة بغداد يتمثل في إزالة التجاوزات على الشوارع والأرصفة والأماكن العامة، ورفع المخلفات، وإسناد الجهات الرقابية المختصة في أداء مهامها".ولفت إلى أن "الأمانة نفذت، على مدى السنوات الماضية، حملات ميدانية واسعة أسفرت عن إزالة العديد من مواقع الجزر العشوائي، فضلاً عن مكافحة ظاهرة الرعي العشوائي داخل العاصمة، ومصادرة أعداد كبيرة من الأغنام والمواشي المخالفة وبيعها بالمزايدة العلنية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".وأكد "استمرار الحملات والإجراءات الميدانية ضمن حدود الصلاحيات القانونية للأمانة"، مشدداً على "ضرورة تكامل أدوار جميع الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة والمظهر الحضاري للعاصمة بغداد".